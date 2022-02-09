Лікарняний на 5 днів. Як отримати довідку без візиту до лікаря
В Україні пацієнти, які мають симптоми грипу, ГРВІ або COVID-19 можуть отримати електронний лікарняний без візиту до лікаря. Втім він діятиме лише протягом 5 днів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра охорони здоров'я Віктора Ляшка під час брифінгу.
Так, МОЗ розробило та видало наказ № 233 "Про особливості формування медичних висновків в окремих випадках", який вже пройшов державну реєстрацію в Міністерстві юстиції.
Як пояснив Ляшко, цей наказ є продовженням управлінських рішень МОЗ, що допоможе зменшити навантаження на лікарів первинної ланки у зв'язку зі стрімким поширенням штаму "Омікрон".
Як працюватиме механізм?
За словами глави МОЗ, в разі наявності симптомів COVID-19, грипу або ГРВІ пацієнт може зателефонувати до свого лікаря й отримати від нього рекомендації щодо лікування.
Після чого, за результатами такої консультації лікар може сформувати медичний висновок про тимчасову непрацездатність на період до 5 днів, який є основою для відкриття електронного лікарняного.
Однак, якщо хвороба триватиме довше, пацієнт має звернутися до лікаря на особистий огляд для подовження строку лікарняного шляхом створення нового медичного висновку у межах свого випадку захворювання.
"Це значно розвантажить лікаря та дозволить іншим пацієнтам уникнути додаткових контактів із хворими на коронавірусну хворобу", - резюмував Ляшко.
Раніше стало відомо, що в Україні повернуть дистанційне отримання електронних лікарняних.
Нагадаємо, в Україні триває перехід від паперового лікарняного до електронного. Так, вересня 2021 року лікарняні припинили відкривати дистанційно на період карантину.
Зокрема, аби сформувати електронний формат документа, громадянину потрібно особисто прийти на прийом до лікаря.