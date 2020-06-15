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Больная COVID-19 директор киевской школы отправила на самоизоляцию 16 человек

Новости » Коронавирус     15.06.2020 - 15:01
Больная COVID-19 директор киевской школы отправила на самоизоляцию 16 человек
Фото: Олег Рубан (kiev.informator.ua)

Против педагога хотят открыть уголовное дело

Директор одной из школ Киева, зная о положительном тесте на коронавирус, продолжала общаться с коллегами и детьми. Сейчас 16 человек, которые контактировали с инфицированной, находятся на самоизоляции.

Об этом РБК-Украина сообщил глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан.

По его словам, сейчас санитарные службы столицы готовят доказательную базу для подачи документов в полицию об открытии уголовного дела против директора школы.

"У нас это находится на контроле, это вопиющий случай, когда руководитель одного из учреждений образования, зная, что он положительный, находится в других заведениях, контактирует с детьми и с руководителями учебных заведений", - отметил Рубан.

Мэр Киева Виталий Кличко ранее сообщил, что больная коронавирусом директор общалась с большим количеством людей.

По словам Рубана, это как минимум 16 человек из разных учебных заведений, все они сейчас находятся на самоизоляции.

"Контактным лицам проводятся исследования на 14 день последнего контакта. 23 июня будет последний день инкубационного периода, который определен как день, когда надо проводить лабораторное исследование. 23 июня они все идут на ПЛР-диагностику", - уточнил Рубан.

Он также не исключил, что число потенциальных зараженных может увеличится.

Напомним, за минувшие сутки коронавирус обнаружили в трех детских садах.

На прошлой неделе вспышка коронавирус зафиксировали в детсаду в Шевченковском районе столицы, там заболели сразу 14 сотрудников.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новости Украины КиевКиевКоронавирус
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