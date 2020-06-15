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Директор київської школи могла заразити понад десять осіб

Новини » Коронавірус     15.06.2020 - 15:01
Директор київської школи могла заразити понад десять осіб
Фото: Олег Рубан (kiev.informator.ua)

Проти педагога хочуть відкрити кримінальну справу

Директор однієї з шкіл Києва, знаючи про позитивний тест на коронавірус, продовжувала спілкуватися з колегами та дітьми. Наразі 16 осіб, які контактували з інфікованою, знаходяться на самоізоляції.

Про це РБК-Україна повідомив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, наразі санітарні служби столиці готують доказову базу для подання документів у поліцію щодо відкриття кримінального провадження проти директора школи.

"У нас це знаходиться на контролі, це кричущий випадок, коли керівник одного із закладів освіти, знаючи, що він позитивний, перебуває в іншому закладі, контактує з дітьми і з керівниками навчальних закладів", - зазначив Рубан.

Мер Києва Віталій Кличко раніше повідомив, що хвора на коронавірус директор спілкувалася з великою кількістю людей.

За словами Рубана, це як мінімум 16 осіб з різних навчальних закладів, всі вони наразі знаходяться на самоізоляції.

"Контактним особам проводяться дослідження на 14 день останнього контакту. 23 червня буде останній день того інкубаційного періоду, який визначений як день, коли треба проводити лабораторне дослідження. 23 червня вони всі ідуть на ПЦР-діагностику", - уточнив Рубан.

Він також не виключив, що число потенційних заражених може збільшиться.

Нагадаємо, за минулу добу коронавірус виявили у трьох дитячих садочках.

Минулого тижня спалах коронавірусу зафіксували у дитсадку в Шевченківському районі столиці, там захворіли відразу 14 працівників.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України КиївКиївКоронавірус
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