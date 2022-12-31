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У Болівії пасажирський автобус зірвався в гірську ущелину, багато загиблих і поранених

Фото: автобус потрапив в аварію в Болівії за 6 км від міського району муніципалітету Санта-Крус Сайпіна (lanacion.com.py)
Автор: Володимир Костирін

На сході Болівії пасажирський автобус зірвався в ущелину, і внаслідок падіння транспорту загинули щонайменше 11 людей, а поранень зазнали 28.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Xinhua.

Трагедія сталася в районі Ель-Мірадор у провінції Мануель Марія Кабальєро перед світанком у п'ятницю.

Правоохоронці розповіли, що автобус із 39 пасажирами на борту прямував до міста Сайпіна з міста Санта-Крус, і вийшов у рейс у четвер.

Деякі з постраждалих розповіли журналістам, що автобус кілька разів перекинувся, коли впав у яр, внаслідок чого кілька пасажирів викинуло із салону

Постраждалих із пораненнями госпіталізували до медичного центру Сайпіна, а також до клініки в Амеді та Мелендресі.

Точні причини та обставини смертельної аварії з'ясовуються.

Раніше повідомлялося, що в середині жовтня в Колумбії автобус потрапив у ДТП і перекинувся, в аварії загинули 20 людей.

Нагадаємо також, що у листопаді у Польщі автобус з українцями потрапив у ДТП, і внаслідок аварії загинув 12-річний хлопчик.

Також повідомлялося, що наприкінці серпня в Туреччині туристичний автобус впав у обрив у Прибережній провінції Бурса. Тоді внаслідок події загинули 5 людей.

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ДТПавтобусиБоливия