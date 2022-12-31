В Боливии пассажирский автобус сорвался в горное ущелье, много погибших и раненых

Трагедия произошло в районе Эль-Мирадор в провинции Мануэль Мария Кабальеро перед рассветом в пятницу.

Правоохранители рассказали, что автобус с 39 пассажирами на борту направлялся в город Сайпина из города Санта-Крус, и вышел в рейс в четверг.

Некоторые из пострадавших рассказали журналистам, что автобус несколько раз перевернулся, когда рухнул в овраг, в результате чего несколько пассажиров выбросило из салона

Пострадавших с ранениями госпитализировали в медицинский центр Сайпина, а также в клиники в Амеде и Мелендресе.

Точные причины и обстоятельства смертельной аварии выясняются.