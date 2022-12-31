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В Боливии пассажирский автобус сорвался в горное ущелье, много погибших и раненых

Фото: автобус попал в аварию в Боливии за 6 км от городского района муниципалитета Санта-Крус Сайпина (lanacion.com.py)
Автор: Владимир Костырин

На востоке Боливии пассажирский автобус сорвался в ущелье, и в результате падения транспорта погибли по меньшей мере 11 человек, а ранения получили 28.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.

Трагедия произошло в районе Эль-Мирадор в провинции Мануэль Мария Кабальеро перед рассветом в пятницу.

Правоохранители рассказали, что автобус с 39 пассажирами на борту направлялся в город Сайпина из города Санта-Крус, и вышел в рейс в четверг.

Некоторые из пострадавших рассказали журналистам, что автобус несколько раз перевернулся, когда рухнул в овраг, в результате чего несколько пассажиров выбросило из салона

Пострадавших с ранениями госпитализировали в медицинский центр Сайпина, а также в клиники в Амеде и Мелендресе.

Точные причины и обстоятельства смертельной аварии выясняются.

Ранее сообщалось, что середине октября в Колумбии автобус попал в ДТП и опрокинулся, в аварии погибли 20 человек.

Напомним также, что в ноябре в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, и в результате аварии погиб 12-летний мальчик.

Также сообщалось, что в конце августа в Турции туристический автобус упал в обрыв в Прибрежной провинции Бурса. Тогда в результате происшествия погибли 5 человек.

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ДТПавтобусиБоливия