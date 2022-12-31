В Боливии пассажирский автобус сорвался в горное ущелье, много погибших и раненых

На востоке Боливии пассажирский автобус сорвался в ущелье, и в результате падения транспорта погибли по меньшей мере 11 человек, а ранения получили 28.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Xinhua.
Трагедия произошло в районе Эль-Мирадор в провинции Мануэль Мария Кабальеро перед рассветом в пятницу.
Правоохранители рассказали, что автобус с 39 пассажирами на борту направлялся в город Сайпина из города Санта-Крус, и вышел в рейс в четверг.
Некоторые из пострадавших рассказали журналистам, что автобус несколько раз перевернулся, когда рухнул в овраг, в результате чего несколько пассажиров выбросило из салона
Пострадавших с ранениями госпитализировали в медицинский центр Сайпина, а также в клиники в Амеде и Мелендресе.
Точные причины и обстоятельства смертельной аварии выясняются.
Ранее сообщалось, что середине октября в Колумбии автобус попал в ДТП и опрокинулся, в аварии погибли 20 человек.
Напомним также, что в ноябре в Польше автобус с украинцами попал в ДТП, и в результате аварии погиб 12-летний мальчик.
Также сообщалось, что в конце августа в Турции туристический автобус упал в обрыв в Прибрежной провинции Бурса. Тогда в результате происшествия погибли 5 человек.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.