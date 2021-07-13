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В Боливии 31 человек погиб в результате падения автобуса с обрыва

Автор: Артур Родивилов

По меньшей мере 31 человек погиб в результате падение автобуса с обрыва со 150-метровой высоты в Боливии. Еще десять человек пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал Unitel.

Телеканал также уточнил, что в результате инцидента живы остались десять человек, из которых двое находятся в тяжелом состоянии. На месте происшествия работают спасатели и полиция.

"Число погибших в результате аварии автобуса, следовавшего в Сукре из Потоло, увеличилось до 31", - сказано в сообщении.

Напомним, в Турции автобус с туристами попал в ДТП. Несколько человек получили травмы, один человек погиб.

Ранее сообщалось, что в результате аварии в Египте также погибли туристы.

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