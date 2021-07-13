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У Болівії 31 людина загинула унаслідок падіння автобуса з обриву

Автор: Артур Родивилов

Щонайменше 31 людина загинула унаслідок падіння автобуса з обриву з 150-метрової висоти в Болівії. Ще десять осіб постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал Unitel.

Телеканал також уточнив, що унаслідок інциденту живі залишилися десять осіб, з яких двоє перебувають у важкому стані. На місці події працюють рятувальники і поліція.

"Кількість загиблих в результаті аварії автобуса, що прямував в Сукре з Потоло, збільшилася до 31", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Туреччині автобус з туристами потрапив у ДТП. Кілька людей отримали травми, одна людина загинула.

Раніше повідомлялося, що в результаті аварії в Єгипті також загинули туристи.

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