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В Боливии 18 человек погибли в ДТП с грузовиком

Новости » Происшествия    29.09.2019 - 20:24
В Боливии 18 человек погибли в ДТП с грузовиком
Иллюстративное фото (из открытых источников)

Грузовик, следовавший из шахтерского городка, перевернулся на трассе

На юге Боливии не менее 18 человек погибли, еще 17 получили ранения в результате аварии. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местную газету El Deber.

Сообщается, что авария произошла в департаменте Потоси. Грузовик, следовавший из шахтерского городка, перевернулся на трассе, в результате чего большинство находившихся в его кузове пассажиров погибли или получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницы.

Предварительно установлено, что водитель грузовика сильно превысил скорость.

Напомним, на западе Боливии по меньшей мере 22 человека погибли при столкновении двух автобусов. Еще 37 человек получили ранения, пострадавших доставили в больницы. Авария произошла утром 19 января в муниципалитете Чальяпата. Автобусы столкнулись во время маневра обгона.

Ранее на западе Боливии в результате столкновения с автомобилем на трассе автобус упал в ущелье. В результате автокатастрофы погибли 25 человек, еще 24 получили травмы. Некоторые из пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, поэтому число жертв может вырасти.

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