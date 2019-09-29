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У Болівії 18 людей загинули в ДТП з вантажівкою

Новини » Надзвичайні події    29.09.2019 - 20:24
У Болівії 18 людей загинули в ДТП з вантажівкою
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Вантажівка, що прямував з шахтарського містечка, перекинувся на трасі

На півдні Болівії не менше 18 осіб загинули, ще 17 отримали поранення в результаті аварії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеву газету El Deber.

Повідомляється, що аварія сталася в департаменті Потосі. Вантажівка, що прямував з шахтарського містечка, перекинувся на трасі, в результаті чого більшість знаходилися в його кузові пасажирів загинули або отримали поранення. Постраждалі були доставлені в лікарні.

Попередньо встановлено, що водій вантажівки сильно перевищив швидкість.

Нагадаємо, на заході Болівії щонайменше 22 людини загинули при зіткненні двох автобусів. Ще 37 осіб отримали поранення, постраждалих доставили до лікарні. Аварія сталася вранці 19 січня в муніципалітеті Чальяпата. Автобуси зіткнулися під час маневру обгону.

Раніше на заході Болівії в результаті зіткнення з автомобілем на трасі автобус впав в ущелину. В результаті автокатастрофи загинули 25 людей, ще 24 отримали травми. Деякі з постраждалих перебувають у вкрай важкому стані, тому кількість жертв може зрости.

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