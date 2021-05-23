UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Болгарский торговец оружием рассказал, что в Чехии перед взрывом хранили старые боеприпасы

Автор: Артур Родивилов

Болгарский торговец оружием Эмилиян Гебрев заявил, что его компания ЕМКО хранила старые боеприпасы на складах в деревне Врбетице в Чехии. В 2014 году там прогремели два взрыва, организованные спецслужбами РФ.

Об этом сообщает Der Spiegel.

По его словам, боеприпасы не предназначались для дальнейшей продажи.

"Наша компания, как и многие другие фирмы, снимала склады во Врбетице. Мы хранили там старые боеприпасы времен Варшавского договора, которые приобрели в Чешской Республике", - объяснил предприниматель.

Гебрев также отметил, что впервые услышал версию о причастности российских спецслужб к взрывам после того, как обвинения выдвинули чешские власти.

"До этого момента для нас это было не проясненным инцидентом", - заключил торговец.

Как сообщало РБК-Украина, Чешская Республика выдворила 18 сотрудников российского посольства, поскольку расследование установило связь российской разведки со взрывом на складе боеприпасов в 2014 году.

Это вызвало самую большую напряженность с Россией с момента окончания коммунистического правления 1989 года, когда Прага десятилетиями находилась под господством Москвы.

К взрывам в 2014 году причастны шпионы ГРУ Александр Мишкин и Анатолий Чепига.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины БолгарияЧехия