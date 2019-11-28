ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Болгарська православна церква почала згадувати в літургії ПЦУ

Новини » Суспільство     28.11.2019 - 14:41
Болгарська православна церква почала згадувати в літургії ПЦУ
Фото: митрополит Епіфаній (РБК-Україна/Віталій Носач)

Під час служби диякон зачитав диптих, в який включили Єпіфанія

Ім'я глави Православної церкви України (ПЦУ) Єпіфанія вперше вшанували на літургії, яку відслужив ієрарх Болгарської православної церкви. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на грецький сайт Romalewfronimati.

Як повідомляється, в храмі Святого Афанасія і Святих Акакія і Дамаскіна Студита в Лангаде в Греції митрополит Пловдивський Миколай, який приїхав з Болгарії, в середу, 27 листопада, очолив ранкову літургію. Під час служби диякон зачитав місцевий диптих (богослужбовий порядок згадки предстоятелів), в який включили Єпіфанія.

Болгарському митрополиту співслужили троє ієрархів Елладської церкви - два митрополита і єпископ.

Відзначимо, що раніше Болгарська православна церква не давала остаточної відповіді, визнає вона Православну церкву України.

Нагадаємо, Патріарх Російської православної церкви (РПЦ) Кирило призупинив роботу подвір'я Олександрійської православної церкви (АПЦ) у Москві після того, як Патріархат Олександрійський і всієї Африки офіційно визнав ПЦУ. Остаточне рішення щодо роботи церкви буде вирішуватися на засіданні Священного Синоду, яке заплановано на кінець грудня.

Крім того, РПЦ припинила спілкування з главою Елладською церквою 3 листопада. Причиною стало визнання Елладської церкви канонічності автокефалії ПЦУ. При цьому предстоятель Елладської церкви продовжить займатися питанням визнання ПЦУ.

У Москві призупинили роботу Олександрійської церкви через визнання ПЦУ Адвокати оскаржать рішення знести храм ПЦУ в Євпаторії
Новини України БолгарияцерковьрелигияПЦУ
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся