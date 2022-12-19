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В Болгарії затримали українок, які намагалися незаконно перевезти 12 кілограмів золота

Фото: в Болгарії затримали українок, які намагалися незаконно перевези 12 кілограмів золота (flickr.com)
Автор: Сергій Пишкін

В Болгарії затримали двох українок, які намагалися незаконно перевезти 12 кілограмів золота з Туреччини до України.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Болгарське національне радіо.

Прокуратура Ямболського району затримала двох українок, які намагалися перевезти коштовності, ховаючи їх під одягом. Наразі вони затримані на строк до 72 годин.

Зазначається, що жінки їхали у мікроавтобусі з Туреччини до України через Болгарію, після чого їх перехопили на КПП "Лісове".

На кордоні затримані заявили, що їм нічого декларувати, а під час перевірки й особистого огляду митники виявили загалом 30 пакунків з ювелірними виробами, що були обмотані ізоляційною стрічкою.

Загальна сума ювелірних виробів склала 544,6 тисячі євро.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно Болгарія затримала 70 людей, яких підозрюють в незаконному перетині кордону

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