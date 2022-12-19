В Болгарии задержали украинок, пытавшихся незаконно перевезти 12 килограммов золота

Прокуратура Ямболского района задержала двух украинок, пытавшихся перевезти драгоценности, пряча их под одеждой. В настоящее время они задержаны на срок до 72 часов.

Отмечается, что женщины ехали в микроавтобусе из Турции в Украину через Болгарию, после чего перехватили их на КПП "Лесное".

На границе задержанные заявили, что им нечего декларировать, а во время проверки и личного досмотра таможенники обнаружили в общей сложности 30 упаковок с ювелирными изделиями, обмотанными изоляционной лентой.

Общая сумма ювелирных изделий составила 544,6 тысячи евро.