У Болгарії виявили кинуту вантажівку з мігрантами: 18 людей загинули

Поліція Болгарії виявила кинутий вантажний автомобіль із мігрантами. У його кузові було знайдено тіла 18 осіб, включаючи дитину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

За даними МВС Болгарії, вантажівка перевозила ліс та нелегальних мігрантів, захованих усередині. Міністр охорони здоров'я Асен Меджидієв заявив, що 34 мігранти, зокрема п'ятеро дітей, були доставлені до лікарень у Софії, деякі з них перебувають у критичному, але стабільному стані. Поліція намагається встановити особистості водіїв вантажівки, що втекла.

"Тим, хто був замкнений у цій вантажівці, не вистачало кисню. Вони мерзли, не їли кілька днів, відчували гостру спрагу", - заявив Меджидієв.

2015 року трьох болгарських водіїв вантажівок заарештували і пізніше звинуватили у смерті 71 мігранта, яких знайшли мертвими біля австрійської магістралі.