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В Болгарии обнаружили брошенный грузовик с мигрантами: 18 человек погибли

Фото: в Болгарии обнаружили брошенный грузовик с мигрантами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Полиция Болгарии обнаружила брошенный грузовой автомобиль с мигрантами. В его кузове были найдены тела 18 человек, включая ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным МВД Болгарии, грузовик перевозил лес и нелегальных мигрантов, спрятанных внутри. Министр здравоохранения Асен Меджидиев заявил, что 34 мигранта, в том числе пятеро детей, были доставлены в больницы в Софии, некоторые из них находятся в критическом, но стабильном состоянии. Полиция пытается установить личности водителей сбежавшего грузовика.

"Тем, кто был заперт в этом грузовике, не хватало кислорода. Они мерзли, не ели несколько дней, испытывали острую жажду", - заявил Меджидиев.

В 2015 году троих болгарских водителей грузовиков арестовали и позже обвинили в смерти 71 мигранта, которых нашли мертвыми у австрийской магистрали.

Ранее мы писали, что канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал к строительству стен и ограждений на внешних границах ЕС для защиты от нелегальной миграции.

Также сообщалось, что министры Европейского союза обсуждали возможности более активного возвращения нелегальных мигрантов обратно в их страны.

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