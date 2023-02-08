В Австрії запропонували обнести ЄС стіною для захисту від мігрантів
Канцлер Австрії Карл Нехаммер закликав до будівництва стін та огорож на зовнішніх кордонах ЄС для захисту від нелегальної міграції.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю канцлера Австрії Карла Нехаммера газеті Bild.
"Фізична інфраструктура та бар'єри необхідні для захисту цих зовнішніх кордонів. Це означає: паркани, стіни та все, що з ними пов'язано", - сказав Нехаммер.
При цьому він додав, що Європа переживає нову міграційну кризу, тому діяти необхідно швидко та чітко.
"Захист зовнішніх кордонів ЄС є необхідністю, а не бажанням", - зазначив канцлер.
Як повідомляє видання, Нехаммер став першим главою уряду в ЄС, який закликає до зведення стін та огорож навколо Євросоюзу в умовах гострої міграційної кризи.
Нагадаємо, нещодавно парламент Австрії схвалив поправки до спеціального положення про переміщених осіб, що продовжує право на тимчасове проживання для українських біженців до 4 березня 2024 року.
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