ua ru
Ср, 08 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

В Австрії запропонували обнести ЄС стіною для захисту від мігрантів

Новость на русском →
Австрія, Середа 08 лютого 2023 17:45
В Австрії запропонували обнести ЄС стіною для захисту від мігрантів Фото: канцлер Австрії Карл Нехаммер (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Канцлер Австрії Карл Нехаммер закликав до будівництва стін та огорож на зовнішніх кордонах ЄС для захисту від нелегальної міграції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю канцлера Австрії Карла Нехаммера газеті Bild.

"Фізична інфраструктура та бар'єри необхідні для захисту цих зовнішніх кордонів. Це означає: паркани, стіни та все, що з ними пов'язано", - сказав Нехаммер.

При цьому він додав, що Європа переживає нову міграційну кризу, тому діяти необхідно швидко та чітко.

"Захист зовнішніх кордонів ЄС є необхідністю, а не бажанням", - зазначив канцлер.

Як повідомляє видання, Нехаммер став першим главою уряду в ЄС, який закликає до зведення стін та огорож навколо Євросоюзу в умовах гострої міграційної кризи.

Нагадаємо, нещодавно парламент Австрії схвалив поправки до спеціального положення про переміщених осіб, що продовжує право на тимчасове проживання для українських біженців до 4 березня 2024 року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Австрія
NEWS
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
Спроба №2. Яким буде новий наступ Росії і до чого він може призвести
DAILY
Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"
Ростислав Шаправськийголовний редактор Чого досяг Путін у війні? Або чому у Росії проблеми, від яких її "захищали"