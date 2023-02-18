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У Болгарії виявили кинуту вантажівку з мігрантами: 18 людей загинули

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Субота 18 лютого 2023 06:23
У Болгарії виявили кинуту вантажівку з мігрантами: 18 людей загинули Фото: у Болгарії виявили кинуту вантажівку з мігрантами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Поліція Болгарії виявила кинутий вантажний автомобіль із мігрантами. У його кузові було знайдено тіла 18 осіб, включаючи дитину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За даними МВС Болгарії, вантажівка перевозила ліс та нелегальних мігрантів, захованих усередині. Міністр охорони здоров'я Асен Меджидієв заявив, що 34 мігранти, зокрема п'ятеро дітей, були доставлені до лікарень у Софії, деякі з них перебувають у критичному, але стабільному стані. Поліція намагається встановити особистості водіїв вантажівки, що втекла.

"Тим, хто був замкнений у цій вантажівці, не вистачало кисню. Вони мерзли, не їли кілька днів, відчували гостру спрагу", - заявив Меджидієв.

2015 року трьох болгарських водіїв вантажівок заарештували і пізніше звинуватили у смерті 71 мігранта, яких знайшли мертвими біля австрійської магістралі.

Раніше ми писали, що канцлер Австрії Карл Нехаммер закликав до будівництва стін та огорож на зовнішніх кордонах ЄС для захисту від нелегальної міграції.

Також повідомлялося, що міністри Європейського союзу обговорювали можливості активнішого повернення нелегальних мігрантів назад до їхніх країн.

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