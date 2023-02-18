ua ru
Сб, 18 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Болгарии обнаружили брошенный грузовик с мигрантами: 18 человек погибли

Новина українською →
Суббота 18 февраля 2023 06:23
В Болгарии обнаружили брошенный грузовик с мигрантами: 18 человек погибли Фото: в Болгарии обнаружили брошенный грузовик с мигрантами (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Полиция Болгарии обнаружила брошенный грузовой автомобиль с мигрантами. В его кузове были найдены тела 18 человек, включая ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным МВД Болгарии, грузовик перевозил лес и нелегальных мигрантов, спрятанных внутри. Министр здравоохранения Асен Меджидиев заявил, что 34 мигранта, в том числе пятеро детей, были доставлены в больницы в Софии, некоторые из них находятся в критическом, но стабильном состоянии. Полиция пытается установить личности водителей сбежавшего грузовика.

"Тем, кто был заперт в этом грузовике, не хватало кислорода. Они мерзли, не ели несколько дней, испытывали острую жажду", - заявил Меджидиев.

В 2015 году троих болгарских водителей грузовиков арестовали и позже обвинили в смерти 71 мигранта, которых нашли мертвыми у австрийской магистрали.

Ранее мы писали, что канцлер Австрии Карл Нехаммер призвал к строительству стен и ограждений на внешних границах ЕС для защиты от нелегальной миграции.

Также сообщалось, что министры Европейского союза обсуждали возможности более активного возвращения нелегальных мигрантов обратно в их страны.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Болгария Евросоюз
NEWS
Украина выполнила условия. МВФ увидел основания для подготовки полноценной кредитной программы
Украина выполнила условия. МВФ увидел основания для подготовки полноценной кредитной программы
DAILY
Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Игорь Терехов: Нельзя допустить заморозки конфликта, враг должен быть уничтожен