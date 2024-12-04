В Болгарії розповіли про виділення Україні нового пакета військової допомоги

Болгарія продовжує надавати Україні в рамках оборонної допомоги різні види озброєння, а також техніку та боєприпаси. Здійснюється чергове поповнення списку змісту пакета підтримки.

Про це заявив виконувач обов'язків міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на болгарське національне радіо BNR .

Зазначається, що про виділення зброї, техніки та боєприпасів свідчить протокол останнього засідання тимчасового уряду в Болгарії.

Повний перелік вмісту нового пакета допомоги для України з боку Софії є конфіденційним, вказується в постанові болгарського Кабінету міністрів.

Між тим також зазначається, що допомога надається згідно з угодою від кінця 2022 року, яка також залишалася таємною.

Міністерство оборони Болгарії вже тоді запевнило, що військова допомога для України жодним чином не зашкодить можливостям болгарської армії.

Запрянов розповів болгарським журналістам, що це вже сьоме поповнення списку військової допомоги Україні від початку року. Також зазначається, що з початку широкомасштабної військової агресії РФ проти України Київ передав Софії перелік необхідного озброєння.

На останній зустрічі у вересні в.о. глави Міноборони Болгарії Запрянов запевнив посла України, що його країни продовжить надавати Києву допомогу.

Допомога Україні від Болгарії

Нагадаємо, Болгарія з початку повномасштабного вторгнення Росії надає Україні різноманітну допомогу, зокрема оборонного характеру.

У вересні 2023 року стало відомо, що парламент Болгарії за зачиненими дверима проголосував за постачання непридатних до експлуатації ракет С-300 України.

У липні минулого року також з'явилася інформація, що Болгарія може надати Україні близько 100 бронетранспортерів зі складів Міністерства внутрішніх справ.

Між тим у грудні 2023-го президент Болгарії Румен Радєв наклав вето на безкоштовне надання Україні бронетехніки. Але пізніше Національні збори Болгарії (парламент) подолали вето президента щодо постачання Україні бронетранспортерів.

Також повідомлялося, що 28 лютого 2024 року Болгарія анонсувала нову військову допомогу Україні, в яку увійшли БТРи. І вже у березні Болгарія відправила Україні перших 30 вагонів з бронетранспортерами.