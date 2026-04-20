У Болгарії оголосили остаточні результати парламентських виборів

20:35 20.04.2026 Пн
2 хв
Партія проросійського Радева здобула 130 мандатів
aimg Марія Науменко
У Болгарії оголосили остаточні результати парламентських виборів

Остаточні результати визначили склад 52-го Національного збору та розподіл мандатів між політичними силами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Novinite.

Читайте також: Болгарський "Орбан" здобуває однопартійну більшість у парламенті

Лідером стала "Прогресивна Болгарія", яку пов’язують із колишнім президентом Руменом Радевим. Вона набрала 1 444 924 голоси, або 44,594%.

Друге місце посіла партія "ГЕРБ" Бойко Борисова з результатом 433 755 голосів (13,387%). Третьою стала коаліція "Ми продовжуємо зміни - Демократична Болгарія", яка отримала 408 845 голосів (12,618%). Різниця між ними становить майже 25 тисяч голосів.

До парламенту також проходить "Демократична партія Болгарії" Деляна Пеєвського - 7,120% голосів. Найменшою фракцією стане партія "Відродження" Костадіна Костадінова, яка подолала прохідний бар’єр із результатом 4,257%.

Низка політичних сил не змогла пройти до парламенту, не подолавши 4-відсотковий бар’єр. Серед них - "Моральність, єдність, честь", "Велич", Болгарська соціалістична партія та "Сяяння".

За кордоном "Прогресивна Болгарія" також стала лідером голосування, випередивши інші політичні сили серед виборців діаспори.

Згідно з остаточним розподілом мандатів, "Прогресивна Болгарія" отримує 130 місць у парламенті. "ГЕРБ" матиме 39 депутатів, коаліція "Ми продовжуємо зміни - Демократична Болгарія" - 37, "Демократична партія Болгарії" - 21, а "Відродження" - 13 мандатів.

Вибори в Болгарії

Голосування 19 квітня стало вже восьмими парламентськими виборами у Болгарії з 2021 року, що свідчить про тривалу політичну нестабільність у країні. Виборці обирали 240 депутатів у 31 багатомандатному окрузі, а сам процес організовував тимчасовий уряд.

Новий склад парламенту має сформувати уряд і ухвалити державний бюджет, тому результати голосування визначають подальший політичний курс країни.

Раніше повідомлялося, що одним із головних фаворитів виборів був Румен Радев. Його риторику та позиції, зокрема щодо контактів із Росією, неодноразово порівнювали з підходами угорського прем’єра Віктора Орбана.

Очікується, що потенційний вплив Радева на формування уряду може позначитися на зовнішній політиці Болгарії, зокрема у питаннях підтримки України в межах ЄС та НАТО.

Більше по темі:
Новини
Зеленський розкритикував Київ та назвав аутсайдерів підготовки до зими
Зеленський розкритикував Київ та назвав аутсайдерів підготовки до зими
Аналітика
Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію
Роман Коткореспондент РБК-Україна Зона ризику. Хто в Євросоюзі справді готовий відбивати російську агресію