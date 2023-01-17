ua ru
Вт, 17 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Болгарія збудує трансбалканський трубопровід для відмови від російської нафти

Новость на русском →
Болгарія, Вівторок 17 січня 2023 15:55
Болгарія збудує трансбалканський трубопровід для відмови від російської нафти Фото: президент Болгарії Румен Радев (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Болгарія хоче відродити проект трансбалканського нафтопроводу, щоб забезпечити постачання неросійської сирої нафти для свого єдиного нафтопереробного заводу на Чорному морі, яке контролює російська компанія "Лукойл", заявив президент Болгарії Румен Радев.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Reuters.

Радєв повідомив, що Софія веде переговори з Грецією щодо будівництва 300-кілометрового нафтопроводу для транспортування сирої нафти з грецького порту Олександруполіс на Егейському морі до болгарського чорноморського порту Бургас.

Болгарія отримала дворічне звільнення від заборони Європейського Союзу на імпорт російської нафти, запровадженої у зв'язку із вторгненням в Україну.

Тим не менш, країні необхідно забезпечити достатню кількість неросійської нафти, щоб продовжувати роботу Чорноморського нафтопереробного заводу потужністю 196 тисяч барелів на день після того, як у 2024 відстрочка. НПЗ забезпечує понад 75% палива для місцевого ринку.

У 2011 році Болгарія відмовилася від проекту нафтопроводу, який тоді був націлений на прокачування до 50 млн тонн російської нафти на рік через її територію до Греції, з економічних та екологічних міркувань. Його орієнтовна вартість тоді становила 1 млрд євро.

"Ми домовилися з прем'єр-міністром Греції, з президентом Греції про якнайшвидше відновлення проекту Бургас-Олександруполіс, але цього разу поставки повинні йти з Олександруполіса до Бургаса", - заявив Радєв на енергетичному форумі.

"Це потрібно нашому НПЗ, а також іншим НПЗ Чорноморського регіону, щоб вони могли отримувати нафту з усього світу... Це дуже важливий крок, який має стратегічне значення", - сказав він.

Постачання неросійської нафти на болгарський нафтопереробний завод на Чорному морі може бути утруднено через перевантаженість протоки Босфор, що робить проект нафтопроводу з Грецією привабливим і більш рентабельним варіантом, кажуть чиновники.

Міністр енергетики Болгарії Росен Христов висловив сподівання, що в найближчі два тижні буде підписано меморандум про взаєморозуміння з Грецією, щоб дві країни могли розпочати роботу над структурою проекту трубопроводу.

Нагадаємо, парламент Болгарії ухвалив рішення про захист критично важливої інфраструктури та забезпечення постачання палива на Балкани. Згідно із законом, Софія може взяти під контроль НПЗ російського "Лукойлу".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Нефть Болгария
NEWS
Австрійський міністр закликав "не перегнути палицю" з РФ. У Кулеби запросили його в Дніпро
Австрійський міністр закликав "не перегнути палицю" з РФ. У Кулеби запросили його в Дніпро
DAILY
Віктор Кевлюк: Раніше ніж за півроку Росія не може провести серйозний наступ
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Віктор Кевлюк: Раніше ніж за півроку Росія не може провести серйозний наступ