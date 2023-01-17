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Болгария построит трансбалканский трубопровод для отказа от российской нефти

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Болгария, Вторник 17 января 2023 15:55
Болгария построит трансбалканский трубопровод для отказа от российской нефти Фото: президент Болгарии Румен Радев (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Болгария хочет возродить проект трансбалканского нефтепровода, чтобы обеспечить поставки нероссийской сырой нефти для своего единственного нефтеперерабатывающего завода на Черном море, контролируемого российской компанией "Лукойл", заявил президент Болгарии Румен Радев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Reuters.

Радев сообщил, что София ведет переговоры с Грецией о строительстве 300-километрового нефтепровода для транспортировки сырой нефти из греческого порта Александруполис на Эгейском море в болгарский черноморский порт Бургас.

Болгария получила двухлетнее освобождение от запрета Европейского Союза на импорт российской нефти, введенного в связи с вторжением в Украину.

Тем не менее, стране необходимо обеспечить достаточное количество нероссийской нефти, чтобы продолжать работу Черноморского нефтеперерабатывающего завода мощностью 196 тысяч баррелей в день после того, как в 2024 году отсрочка. НПЗ обеспечивает более 75% топлива для местного рынка.

В 2011 году Болгария отказалась от проекта нефтепровода, который тогда был нацелен на прокачку до 50 млн тонн российской нефти в год через ее территорию в Грецию, по экономическим и экологическим соображениям. Его ориентировочная стоимость тогда составляла 1 млрд евро.

"Мы договорились с премьер-министром Греции, с президентом Греции о скорейшем возобновлении проекта Бургас-Александруполис, но на этот раз поставки должны идти из Александруполиса в Бургас", - заявил Радев на энергетическом форуме.

"Это нужно нашему НПЗ, а также другим НПЗ Черноморского региона, чтобы они могли получать нефть со всего мира… Это очень важный шаг, имеющий стратегическое значение", - сказал он.

Поставки нероссийской нефти на болгарский нефтеперерабатывающий завод на Черном море могут быть затруднены из-за перегруженности пролива Босфор, что делает проект нефтепровода с Грецией привлекательным и более рентабельным вариантом, говорят чиновники.

Министр энергетики Болгарии Россен Христов выразил надежду, что в ближайшие пару недель будет подписан меморандум о взаимопонимании с Грецией, чтобы две страны могли начать работу над структурой проекта трубопровода.

Напомним, парламент Болгарии принял решение о защите критически важной инфраструктуры и обеспечении поставок топлива на Балканы. Согласно закону, София может взять под контроль НПЗ российского "Лукойла".

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