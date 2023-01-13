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Болгарія готується взяти під контроль НПЗ російського "Лукойлу"

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Болгарія, П'ятниця 13 січня 2023 15:00
Болгарія готується взяти під контроль НПЗ російського "Лукойлу" Фото: Болгарія може взяти під контроль НПЗ російського "Лукойлу" (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Болгарія може взяти на себе управління нафтопереробним заводом "Нафтохім Бургас" російської компанії "Лукойл" терміном до року. Парламент ухвалив рішення про захист критично важливої інфраструктури та забезпечення постачання палива на Балкани.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Нафтопереробний завод потужністю 196 тисяч барелів на день, найбільший виробник палива в Болгарії, перейшов на переробку лише російської нафти після того, як країна отримала звільнення від заборони Європейського Союзу на імпорт російської нафти через вторгнення в Україну.

За пільгою до кінця 2024 року НПЗ не може експортувати паливо та нафтопродукти з 5 лютого - за винятком постачання в Україну. Завод також може експортувати побічні продукти, які не можуть безпечно зберігатися в Болгарії та можуть становити небезпеку для навколишнього середовища.

"Лукойл Нафтохім" раніше заявляв, що може бути змушений закритися, якщо не зможе експортувати свою продукцію.

Відповідно до змін у законодавстві Болгарії, міністр економіки може призначити спеціального торгового представника, який візьме на себе оперативний контроль над нафтопереробним заводом, якщо є загроза національній безпеці або постачання критично важливих ресурсів.

"Правові зміни зроблять Болгарію сильною та адекватною країною, яка зможе втрутитися, якщо виникне критична ситуація", - сказав Мартін Димитров, високопоставлений член антикорупційної партії "Демократична Болгарія".

Також може бути призначений спеціальний представник, якщо НПЗ порушує правила конкуренції чи санкції Європейського Союзу.

Нагадаємо, Словаччина домоглася звільнення від санкцій Європейського Союзу щодо російської нафти. Це дозволить їй продовжити експорт нафтопродуктів, зокрема дизельного палива, в Україну.

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Болгария НПЗ
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