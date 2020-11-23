Германия планирует продлить локдаун в декабре

Фото: Ангела Меркель (РБК-Украина)

Правительство Германии планирует продлить жесткий карантин (локдаун) в стране в декабре. Пока в Германии не видят оснований для смягчения или отмены ограничений.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Канцлер Германии Ангела Меркель в совместном заявлении с вицеканцелером и министром финансов Олафом Шольцем заявила, что сейчас идут переговоры с главами земельных правительство относительно дальнейших противоэпидемических действий.

"Граждане должны получить единый, общий ответ от федерального правительства и правительств федеральных земель. Это то, над чем мы на этот раз очень интенсивно работаем", - отметила Меркель.

Шольц добавил, что нынешние темпы распространения пандемии еще не опустились до уровня, который планировалось достичь.

"Поэтому здесь все понимают, что должно быть продление (частичного локдауна - ред.)", - заявил Шольц.

Дальнейшие шаги противоэпидемических мер будет обсуждаться на заседании федерального и глав земельных правительств в среду, 25 ноября.

Напомним, в начале ноября в Германии ввели жесткие карантинные ограничения из-за роста заражений коронавирусом. Ограничения ввели до конца месяца.

Также РБК-Украина писало, что в Германии ввели обязательный масочный режим, который продлится с 6 октября до 17 января.