В Черногории ужесточили комендантский час

Фото: девушка в маске (pixabay.com)

Правительство Черногории ужесточило условия комендантского часа. Новые меры вступают в силу с 25 ноября и будут действовать до 8 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Национальный комитет Черногории по борьбе с коронавирусом по предложению Института общественного здоровья принял решение сократить работу развлекательных объектов. Теперь они будут работать с 7:00 до 18:00.

Также будет запрещено покидать жилища после начала действия комендантского часа, то есть с 19:00 до 5:00.

По последним данным Минздрава Черногории, число заразившихся коронавирусом в стране достигло 31 062 человека, умерли 439. За последние сутки выявлено 409 новых случаев заражения.

Напомним, 15 ноября правительство Черногории ввело комендантский час по всей территории страны.

Кроме того, в Калифорнии ввели комендантский час. Он будет действовать с 22:00 до 5:00.

Добавим, что с 21 ноября в Турции начал действовать комендантский час. Торговым центрам и рынкам разрешено работать с 10:00 до 20:00, бары и рестораны работают только на вынос.

Однако правительство Турции разрешило туристам не соблюдать правила комендантского часа.