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Болгария задержала 70 нелегальных мигрантов, некоторых доставили в больницу

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Болгария, Понедельник 12 декабря 2022 00:44
Болгария задержала 70 нелегальных мигрантов, некоторых доставили в больницу Фото: в Болгарии задержали 70 нелегальных мигрантов (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Болгария задержала 70 человек, подозреваемых в незаконном пересечении границы. Некоторых из них доставили в больницу из-за истощения.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Автобус с мигрантами остановили возле города Сливен. 14 из них доставили в больницу, трое из них там останутся до полного выздоровления - у всех не было документов, но они заявили, что имеют афганское происхождение. Также задержаны двое граждан Румынии, один из которых был водителем автобуса.

Издание отмечает, что в большинстве своем беженцы из стран Ближнего Востока не намерены оставаться в Болгарии, а планируют перебираться в другие страны ЕС, используя сложные сети контрабандистов.

Напомним, что два спасательных судна пришвартовались сегодня в итальянских портах вблизи Неаполя и на юге Италии и около 500 мигрантов высадились на берег, несмотря на правительственные запреты.

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