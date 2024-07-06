Болгария предложит на саммите НАТО начать переговоры между РФ и Украиной

На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне Болгария намерена предложить начать мирные переговоры между Россией и Украиной.

Об этом заявил исполняющий обязанности болгарского премьер-министра Димитар Главчев, передает РБК-Украина со ссылкой на агенство Novinite .

"Я искренне считаю, что мы должны выступать за мирные переговоры, а Болгария будет выступать в качестве посредника... и я буду предлагать именно это, никаких проблем нет", - сказал он.

В то же время Главчев выразил сомнение, что Болгария может рассчитывать на статус посредника, поскольку с этим должны согласиться обе стороны.

Также он подчеркнул, что переговоры должны проводиться в соответствии с Уставом ООН и международным правом.

"Необходимо подчеркнуть, что эти мирные переговоры должны соответствовать уставу ООН и международному праву. Эти условия, на мой взгляд, не обсуждаются", - подчеркнул Димитар Главчев.