Болгария предложит на саммите НАТО начать переговоры между РФ и Украиной
На предстоящем саммите НАТО в Вашингтоне Болгария намерена предложить начать мирные переговоры между Россией и Украиной.
Об этом заявил исполняющий обязанности болгарского премьер-министра Димитар Главчев, передает РБК-Украина со ссылкой на агенство Novinite.
"Я искренне считаю, что мы должны выступать за мирные переговоры, а Болгария будет выступать в качестве посредника... и я буду предлагать именно это, никаких проблем нет", - сказал он.
В то же время Главчев выразил сомнение, что Болгария может рассчитывать на статус посредника, поскольку с этим должны согласиться обе стороны.
Также он подчеркнул, что переговоры должны проводиться в соответствии с Уставом ООН и международным правом.
"Необходимо подчеркнуть, что эти мирные переговоры должны соответствовать уставу ООН и международному праву. Эти условия, на мой взгляд, не обсуждаются", - подчеркнул Димитар Главчев.
Напомним, что генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг говоря о переговорах с Россией заявил, что нельзя допустить Минск-3. По его словам, для достижения решения о мире в Украине члены НАТО должны предоставить стране военную поддержку.
Ранее РБК-Украина сообщало, что РФ начала информационную операцию "Мир", которая имеет цель размыть украинскую формулу мира в странах Запада и Глобального Юга.
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