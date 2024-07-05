Росія розпочала інформаційну операцію "Мир": у чому вона полягає

Росіяни розпочали проведення інформаційної операції "Мир", метою якої є розмиття української формули миру у країнах Заходу та Глобального Півдня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації в Telegram .

За інформацією ЦПД, перші ознаки такої операції - це поява великої кількості фейкових мирних планів з різними пропозиціями, а також конспірологічні теорії про "початок таємних переговорів".

Керівник ЦПД Андрій Коваленко зазначив, що такий інформаційну повістку поширюють як пропагандисти всередині РФ, так і експерти на інформаційних майданчиках Азії, Близького Сходу та в країнах Заходу. "Мирні ініціативи" також коментує сам російський диктатор Володимир Путін.

"Головна логіка дій росіян - створити білий шум, спрацювати на частину суспільства, яка готова на мир за будь-яку ціну", - пояснив Коваленко.

За його словами, Росія не готова до справедливого миру та продовжує нарощувати свої можливості для подальшої війни. При цьому за допомогою таких фейків вона хоче створити ілюзію, що Україна не хоче миру.

Коваленко зазначив, що єдиною ознакою готовності РФ до миру буде присутність її представників на другому саміті миру.