Всех депутатов парламента Болгарии проверят на коронавирус

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Кроме депутатов тестирование пройдут все, кто работает в парламенте для предотвращения распространения коронавируса

В Болгарии всех депутатов парламента проверят на коронавирус после того как в одного из парламентариев обнаружили болезнь. Об этом сообщает БГНЕС.

Как сообщается, из-за заражения коронавирусом члена партии "Движение за права и свободы" Хасана Адемова, было рекомендовано провести тестирование всех депутатов, а также всех тех, кто работает в парламенте - административные работники, водители, стенографисты и другой персонал.

Кроме того, отменили запланированное на сегодня заседание бюджетного комитета, который должен рассмотреть изменения в бюджет на 2020 год в связи с коронавирусным кризисом.

Как отмечается, в Болгарии зафиксировано 412 случаев заражения коронавирусом.

Напомним, власти Болгарии отложили на 2021 год начало процесса по переходу к использованию в качестве валюты евро на фоне пандемии коронавируса.

Добавим, что ранее глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что планы Болгарии присоединиться к зоне евро в 2023 году вполне реалистичны.

РБК-Украина ранее писало, что Болгария является самой бедной страной ЕС. Фактическое индивидуальное потребление (Actual Individual Consumption, AIC), которое является показателем материального благосостояния домохозяйств, в 2018 году в Болгарии было на уровне 57% от среднего по ЕС.