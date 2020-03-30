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Болгария отложила вступление в зону евро из-за коронавируса

Новости » Коронавирус     30.03.2020 - 19:16
Болгария отложила вступление в зону евро из-за коронавируса
Иллюстративное фото (Pixabay)

Болгария планирует присоединиться к зоне евро в 2023 году

Власти Болгарии отложили на 2021 год начало процесса по переходу к использованию в качестве валюты евро на фоне пандемии коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

По словам главы Болгарского народного банка (БНБ) Димитра Радева, "график присоединения к банковскому союзу и участия в механизме валютных курсов более не является реалистичным".

При этом он выразил уверенность, что, если работа будет продолжена на уровне политиков, а также институционально - в том числе и со стороны БНБ - "несмотря на очень сложные экономические условия, в которых мы находимся, отсрочка до 2021 года не будет фатальной".

Напомним, в настоящее время зона евро объединяет 19 из 28 стран Евросоюза, официальной валютой которых является евро.

Отметим, Болгария является беднейшей страной ЕС. Фактическое индивидуальное потребление (Actual Individual Consumption, AIC), которое является показателем материального благосостояния домохозяйств, в 2018 году в Болгарии было на уровне 57% от среднего по ЕС.

Добавим, что ранее глава МВФ Кристалина Георгиева заявила, что планы Болгарии присоединиться к зоне евро в 2023 году вполне реалистичны.

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