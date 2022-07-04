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Болгария выслала 70 российских дипломатов

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София, Понедельник 04 июля 2022 06:55
Болгария выслала 70 российских дипломатов Фото: Болгария высылает 70 российских дипломатов (gettyimages.com)
Автор: Константин Широкун

Болгария выслала 70 российских дипломатов. Два российских самолета вылетели из Софии с десятками сотрудников российских дипломатических служб и их семьями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AP.

Решение о высылке было объявлено исполняющим обязанности премьер-министра Кириллом Петковым, который занял жесткую позицию в отношении РФ после ее вторжения в Украину.

Петков заявил, что Москва использовала тактику гибридной войны, чтобы свергнуть его правительство. Он также отметил, что Россия сохранит 43 своих сотрудника после высылки, и подчеркнул, что у Болгарии всего 12 дипломатических сотрудников в Москве.

"Все, кто работает против интересов Болгарии, будут призваны вернуться в страну, из которой они прибыли", — заявил политик.

В ответ Россия пригрозила разрывом дипломатических отношений. Европейский Союз, членом которого Болгария является с 2007 года, ответил на угрозу России и заявил, что полностью поддерживает и солидарен с Болгарией.

Как сообщалось ранее, Латвия, Литва, Эстония и Болгария приняли решение выслать российских дипломатов и сотрудников посольств. Причиной этому стало военная агрессия России в отношении Украины.

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