Россия платит общественным деятелям за пропаганду, - спецслужбы Болгарии

Болгарские спецслужбы располагают данными о том, что Россия платит около 2 тысяч евро в месяц общественным деятелям, журналистам и политикам за распространение своей пропаганды в стране.

Об этом заявила пресс-секретарь правительства и глава канцелярии премьер-министра Болгарии Лена Бориславова, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euroactiv .

По ее словам, средства были переданы болгарским политикам, известным журналистам, аналитикам, политологам и другим лицам, выступающим в государственных СМИ. Российское государство платило им за формирование общественного мнения.

"Всем вам, кто бесплатно плюет на ЕС и НАТО, а также поддерживает действия Путина в Украине, следует знать. Вы испорчены. Тем, кто вдохновляет вас на это, платят. Ежемесячно", - добавила она.

По ее словам, некоторые ораторы привыкли запутывать публику и играть на заблуждениях и страхах.