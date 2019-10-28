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Болгарія висилає дипломата РФ після підозри в шпигунстві

Новини » Надзвичайні події    28.10.2019 - 16:54
Болгарія висилає дипломата РФ після підозри в шпигунстві
Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Прокуратура Болгарії порушила кримінальну справу, але вона була припинена, оскільки особа має дипломатичний імунітет

Болгарія висилає російського дипломата після підозр у шпигунстві. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що прокуратура Болгарії порушила кримінальну справу щодо російського дипломата за звинуваченням у шпигунстві. Разом з тим, як зазначає наглядове відомство, справу припинено, оскільки особа має дипломатичний імунітет.

"Спеціалізована прокуратура порушила кримінальну справу за злочин проти республіки стосовно іноземного громадянина за те, що з вересня 2018 року на території країни особа - іноземний громадянин - збирав з метою передачі іноземній державі інформацію, яка становить державну таємницю", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні агентство внутрішньої розвідки Польщі заарештувала чоловіка за підозрою у співпраці з російськими спецслужбами, йому вже пред'явлені офіційні звинувачення. Чоловіка будуть тримати під вартою три місяці.

Як повідомляло РБК-Україна, росіянка Марія Бутіна, яку звинуватили в США у шпигунстві на користь РФ, повернулася до Москви. У зовнішньополітичному відомстві нагадали, що Бутіна провела в американській в'язниці півтора року.

Крім того, 25 жовтня Бутіна вийшла на волю з в'язниці, де відбувала покарання.

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