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Российская шпионка Бутина вернулась в Москву после освобождения из американской тюрьмы

Новости » Политика    26.10.2019 - 14:28
Российская шпионка Бутина вернулась в Москву после освобождения из американской тюрьмы
Фото: Мария Бутина (vk.com/butina_maria)

Бутина провела в США полтора года

Россиянка Мария Бутина, которую обвинили в США в шпионаже в пользу РФ, вернулась в Москву. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел (МИД) РФ.

Во внешнеполитическом ведомстве напомнили, что Бутина провела в американской тюрьме полтора года.

31-летнюю россиянку Марию Бутина арестовали в июле 2018 года. Согласно обвинительному акту, она работала с двумя неназванными гражданами США и российским чиновником, чтобы попытаться воздействовать на американскую политику и проникнуть в организации, выступающие за право носить оружие.

Она организовывала ужина в Вашингтоне и Нью-Йорке и пыталась развивать отношения с американскими политиками, чтобы установить "обходные каналы коммуникаций, чтобы проникнуть в национального органа принятия решений и чтобы продвинуть повестку дня Российской Федерации".

13 декабря Бутина на слушаниях признала себя виновной в участии в заговоре против США. Она сказала, что действовала "под руководством" русской официального лица.

Напомним, 25 октября Бутина вышла на свободу из тюрьмы, где отбывала наказание.

Также РБК-Украина писало, что 26 апреля суд в Вашингтоне объявил приговор россиянке Бутиной, которую подозревают в шпионаже на Россию и сговоре с целью продвижения интересов Москвы в США. Суд удовлетворил просьбу обвинения и приговорил Бутину к 18 месяцам лишения свободы.

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