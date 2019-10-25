В США освободили россиянку Бутину

Фото: Мария Бутіна (vk.com/butina_maria)

Россиянку готовят к депортации в Россию

Россиянка Мария Бутина, которую в Соединенных Штатах Америки обвинили в шпионаже в пользу России, вышла на свободу из тюрьмы, где отбывала наказание. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NBS в Twitter.

Как сообщается, россиянка вышла на свободу после отбывания наказания за шпионаж, однако была сразу арестована Иммиграционно-таможенной службой США. Сейчас Бутину готовят для депортации в Москву.

Напомним, в четверг, 24 октября, стало известно, что Соединенные Штаты начали подготовку к депортации обвиняемой в шпионаже россиянки Марии Бутиной. Иммиграционно-таможенная служба подтвердила, что подала обращение об аресте Бутиной для ее дальнейшей депортации. Представитель Бутиной заявлял, что россиянка выйдет на свободу 25 октября.

Также РБК-Украина писало, что 26 апреля суд в Вашингтоне объявил приговор россиянке Бутиной, которую подозревают в шпионаже на Россию и сговоре с целью продвижения интересов Москвы в США. Суд удовлетворил просьбу обвинения и приговорил Бутину к 18 месяцам лишения свободы.