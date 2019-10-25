ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В США освободили россиянку Бутину

Новости » Общество    25.10.2019 - 17:22
В США освободили россиянку Бутину
Фото: Мария Бутіна (vk.com/butina_maria)

Россиянку готовят к депортации в Россию

Россиянка Мария Бутина, которую в Соединенных Штатах Америки обвинили в шпионаже в пользу России, вышла на свободу из тюрьмы, где отбывала наказание. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал NBS в Twitter.

Как сообщается, россиянка вышла на свободу после отбывания наказания за шпионаж, однако была сразу арестована Иммиграционно-таможенной службой США. Сейчас Бутину готовят для депортации в Москву.

В США освободили россиянку Бутину

Напомним, в четверг, 24 октября, стало известно, что Соединенные Штаты начали подготовку к депортации обвиняемой в шпионаже россиянки Марии Бутиной. Иммиграционно-таможенная служба подтвердила, что подала обращение об аресте Бутиной для ее дальнейшей депортации. Представитель Бутиной заявлял, что россиянка выйдет на свободу 25 октября.

Также РБК-Украина писало, что 26 апреля суд в Вашингтоне объявил приговор россиянке Бутиной, которую подозревают в шпионаже на Россию и сговоре с целью продвижения интересов Москвы в США. Суд удовлетворил просьбу обвинения и приговорил Бутину к 18 месяцам лишения свободы.

Трое топ-чиновников США должны дать показания об импичменте Трампа США призвали Россию освободить Асеева
Новости Украины Соединенные Штаты Америкидепортацияшпионаж
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь