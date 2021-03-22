UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Болгария вышлет еще двух российских дипломатов в рамках шпионского скандала

Автор: Роман Тверденко

Болгария решила выслать двух российских дипломатов в рамках шпионского скандала. Они предположительно получали секретную информацию от болгарских госслужащих.

Об этом сообщает 24chasa.bg.

Двух сотрудников посольства России объявили персонами нон-граната. Российское представительство сегодня уведомили о необходимости им покинуть страну в течение 72 часов.

Напомним, в Болгарии 18 марта во время операции в столице страны Софии задержали несколько подозреваемых в шпионаже в пользу России. Операция была направлена на пресечение разглашения секретной информации болгарскими госслужащими.

Также ранее РБК-Украина писало, что прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже. Они собирали информацию относительно планов модернизации болгарской армии и поддержки технической пригодности Вооруженных сил Болгарии.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Болгарияшпионаж
Читайте также
В Болгарии планируют выслать российских дипломатов из-за шпионского скандала
Болгария открывается для туристов, но с карантинными ограничениями
Прогноз погоды