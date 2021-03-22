Болгария вышлет еще двух российских дипломатов в рамках шпионского скандала

Болгария решила выслать двух российских дипломатов в рамках шпионского скандала. Они предположительно получали секретную информацию от болгарских госслужащих.

Двух сотрудников посольства России объявили персонами нон-граната. Российское представительство сегодня уведомили о необходимости им покинуть страну в течение 72 часов.

Напомним, в Болгарии 18 марта во время операции в столице страны Софии задержали несколько подозреваемых в шпионаже в пользу России. Операция была направлена на пресечение разглашения секретной информации болгарскими госслужащими.

Также ранее РБК-Украина писало, что прокуратура Болгарии обвинила двух российских дипломатов в шпионаже. Они собирали информацию относительно планов модернизации болгарской армии и поддержки технической пригодности Вооруженных сил Болгарии.