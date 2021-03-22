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Болгарія вишле ще двох російських дипломатів в рамках шпигунського скандалу

Автор: Роман Тверденко

Болгарія вирішила вислати двох російських дипломатів в рамках шпигунського скандалу. Вони імовірно отримували секретну інформацію від болгарських держслужбовців.

Про це повідомляє 24chasa.bg.

Двох співробітників посольства Росії оголосили персонами нон-граната. Російське представництво сьогодні повідомили про необхідність їм покинути країну протягом 72 годин.

Нагадаємо, в Болгарії 18 березня під час операції в столиці країни Софії затримали кількох підозрюваних у шпигунстві на користь Росії. Операція була спрямована на припинення розголошення секретної інформації болгарськими держслужбовцями.

Також раніше РБК-Україна писало, що прокуратура Болгарії звинуватила двох російських дипломатів у шпигунстві. Вони збирали інформацію щодо планів модернізації болгарської армії і підтримки технічної придатності Збройних сил Болгарії.

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