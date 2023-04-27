Болгарія вводить військову підготовку для школярів

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Sofia Globe .

Болгарський уряд схвалив постанову, яка базується на поправках до закону "Про резерв збройних сил" та передбачає підготовку військовослужбовців і цивільних фахівців для проведення навчання учнів, яке запроваджується вже у вересні 2023 року.

Військова підготовка не призведе до призову учнів до лав збройних сил, зазначають у міністерстві оборони Болгарії. Школярі отримають теоретичні відомості про захист вітчизни та завдання армії.