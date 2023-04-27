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Болгария вводит военную подготовку для школьников

Фото: в Болгарии вводят военную подготовку для школьников (flickr com)
Автор: Максим Шушко

Правительство Болгарии вводит занятия по военной подготовке для учеников 9-10-х классов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sofia Globe.

Болгарское правительство одобрило постановление, которое базируется на поправках к закону "О резерве вооруженных сил" и предусматривает подготовку военнослужащих и гражданских специалистов для проведения обучения учеников, которое вводится уже в сентябре 2023 года.

Военная подготовка не приведет к призыву учащихся в ряды вооруженных сил, отмечают в министерстве обороны Болгарии. Школьники получат теоретические сведения о защите отечества и задачах армии.

Ранее мы писали, что Болгария разблокирует автомобили с аграрной продукцией из Украины на границе и их разгрузку.

Напомним, в Болгарии вандалы осквернили памятник Шевченко. Неизвестные нанесли надпись на русском языке.

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