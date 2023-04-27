Болгария вводит военную подготовку для школьников

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sofia Globe .

Болгарское правительство одобрило постановление, которое базируется на поправках к закону "О резерве вооруженных сил" и предусматривает подготовку военнослужащих и гражданских специалистов для проведения обучения учеников, которое вводится уже в сентябре 2023 года.

Военная подготовка не приведет к призыву учащихся в ряды вооруженных сил, отмечают в министерстве обороны Болгарии. Школьники получат теоретические сведения о защите отечества и задачах армии.