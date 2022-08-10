Болгария может возобновить закупку российского газа

Болгария рассматривает абсолютно все возможности поставок газа, в том числе и возобновление поставок от российского "Газпрома".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова главы Минэнерго страны Росена Христова в эфире BTV .

"Мы рассматриваем все возможности поставок газа, в том числе возобновление их от компании "Газпром", но приоритетно рассматриваем альтернативных поставщиков... Могу гарантировать, что я не буду тем министром, который оставит население страны замерзать", - заявил он.

Он также уточнил, что если Болгария будет сотрудничать с "Газпромом", то на тех же условиях, что и другие государства Евросоюза.