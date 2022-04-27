Греция поможет Болгарии после прекращения поставок газа Россией

Греция заявила, что предложит помощь Болгарии после того, как Россия прекратила поставки газа. Официальный представитель Греции заявил, что София уже заказала некоторые партии сжиженного природного газа (СПГ) для доставки через греческий терминал.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Премьер-министр Кириакос Мицотакис и его болгарский коллега Кирил Петков обсудили этот вопрос по телефону. "Премьер-министр сказал, что Греция поможет Болгарии справиться с новой ситуацией, вызванной российскими решениями по энергетике", - говорится в заявлении офиса Мицотакиса.

Греческий источник, близкий к этому вопросу, сообщил, что Афины могут помочь Болгарии, изменив направление движения трубопровода "Турецкий поток" - механизм, который использовался ранее. Трубопровод доставляет российский газ в Грецию через Черное море, Турцию и Болгарию.

Представитель греческого министерства энергетики также сообщил, что Болгария уже заказала некоторые партии СПГ для доставки через греческий СПГ-терминал Ревитусса в Афинах.

По словам Петкова, Мицотакис сказал, что долгое время откладываемый газопровод между двумя соседями, интерконнектор Греция-Болгария (IGB), должен быть готов к июню.

Мицотакис созвал в среду экстренное совещание с представителями энергетического сектора, чтобы обсудить влияние решения "Газпрома" на поставки газа в Грецию.

Греция использует российский газ для удовлетворения более 30% своих ежегодных потребностей в энергии, и ее следующий платеж "Газпрому" должен быть произведен в мае по контракту, срок действия которого истекает в 2026 году.

Афины еще не уточнили, как они будут производить оплату, но заявили, что могут на неопределенный срок избежать проблем с поставками газа, даже если Россия остановит потоки.

Согласно плану на случай непредвиденных обстоятельств, Греция заявила, что может получить дополнительные объемы сжиженного и трубопроводного газа из Азербайджана и перевести четыре газовые электростанции на дизельное топливо. Она также увеличит добычу угля в ближайшие два года в качестве временной меры.