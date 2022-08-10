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Болгарія може відновити закупівлю російського газу

Фото: Болгарія може відновити закупівлю російського газу (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Болгарія розглядає абсолютно всі можливості поставок газу, в тому числі і відновлення поставок від російського "Газпрому".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова глави Міненерго країни Росена Христова в ефірі BTV.

"Ми розглядаємо всі можливості поставок газу, в тому числі відновлення їх від компанії "Газпром", але пріоритетно розглядаємо альтернативних постачальників... Можу гарантувати, що я не буду тим міністром, який залишить населення країни замерзати", - заявив він.

Він також уточнив, що якщо Болгарія співпрацюватиме з "Газпромом", то на тих же умовах, що й інші держави Євросоюзу.

Як відомо, Болгарія відмовилася платити за російський газ в рублях, оскільки такі вимоги порушують контракти. Росія в свою чергу припинила постачання газу.

Однак пізніше Греція заявила, що запропонує допомогу Болгарії. Офіційний представник Греції заявив, що Софія вже замовила деякі партії зрідженого природного газу (СПГ) для доставки через грецький термінал.

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Російська ФедераціяБолгарияГазпром