Болгарія відмовилася розслідувати інцидент із літаком фон дер Ляєн

Влада Болгарії не розслідуватиме причини збою в роботі GPS у Болгарському аеропорту Пловдива, коли туди прилетів літак глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle .

"Немає підстав для початку розслідування", - сказав він, додавши, що подібні солі "не класифікуються як гібридні загрози".

Желязков додав, що перешкоди GPS на кшталт тих, що зачепили літак глави ЄК - не є рідкістю. Також, за його словами, у глушінні GPS "немає нічого не звичайного", і те, що трапилося, - "один із наслідків" військових конфліктів.

"З початку війни проти України ми стали свідками того, що називається електронною війною... Ці перешкоди не націлені на конкретний літак", - резюмував болгарський прем'єр.