ua en ru
Ср, 03 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Вбивство Парубія Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Болгарія відмовилася розслідувати інцидент із літаком фон дер Ляєн

Середа 03 вересня 2025 01:50
UA EN RU
Болгарія відмовилася розслідувати інцидент із літаком фон дер Ляєн Фото: Урсула фон дер Ляєн (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Влада Болгарії не розслідуватиме причини збою в роботі GPS у Болгарському аеропорту Пловдива, коли туди прилетів літак глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.

Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.

"Немає підстав для початку розслідування", - сказав він, додавши, що подібні солі "не класифікуються як гібридні загрози".

Желязков додав, що перешкоди GPS на кшталт тих, що зачепили літак глави ЄК - не є рідкістю. Також, за його словами, у глушінні GPS "немає нічого не звичайного", і те, що трапилося, - "один із наслідків" військових конфліктів.

"З початку війни проти України ми стали свідками того, що називається електронною війною... Ці перешкоди не націлені на конкретний літак", - резюмував болгарський прем'єр.

Що передувало

Нагадаємо, 1 вересня стало відомо, що 31 серпня літак голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн екстрено здійснив посадку в Болгарії. Це сталося приблизно після обіду.

Як писали ЗМІ, пілоти залишилися без навігації через ймовірне втручання російських систем, які глушать GPS. Під час посадки пілотам довелося використовувати паперові карти.

Читайте РБК-Україна в Google News
Болгарія Урсула фон дер Ляйєн
Новини
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Під ударом були Луцьк, Хмельницький та Кіровоградщина: що відомо про нічний обстріл РФ
Аналітика
Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Путін посилить обстріли? Чи готова Україна до нових ударів по енергетиці