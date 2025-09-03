Болгарія відмовилася розслідувати інцидент із літаком фон дер Ляєн
Влада Болгарії не розслідуватиме причини збою в роботі GPS у Болгарському аеропорту Пловдива, коли туди прилетів літак глави Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн.
Про це заявив прем'єр-міністр Болгарії Росен Желязков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Deutsche Welle.
"Немає підстав для початку розслідування", - сказав він, додавши, що подібні солі "не класифікуються як гібридні загрози".
Желязков додав, що перешкоди GPS на кшталт тих, що зачепили літак глави ЄК - не є рідкістю. Також, за його словами, у глушінні GPS "немає нічого не звичайного", і те, що трапилося, - "один із наслідків" військових конфліктів.
"З початку війни проти України ми стали свідками того, що називається електронною війною... Ці перешкоди не націлені на конкретний літак", - резюмував болгарський прем'єр.
Що передувало
Нагадаємо, 1 вересня стало відомо, що 31 серпня літак голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн екстрено здійснив посадку в Болгарії. Це сталося приблизно після обіду.
Як писали ЗМІ, пілоти залишилися без навігації через ймовірне втручання російських систем, які глушать GPS. Під час посадки пілотам довелося використовувати паперові карти.