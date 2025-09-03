Болгария отказалась расследовать инцидент с самолетом фон дер Ляйен
Власти Болгарии не будут расследовать причины сбоя в работе GPS в Болгарском аэропорту Пловдива, когда туда прилетел самолет главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен.
Об этом заявил премьер-министр Болгарии Росен Желязков, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.
"Нет оснований для начала расследования", - сказал он, добавив, до подобные соли "не классифицируются как гибридные угрозы".
Желязков добавил, что помехи GPS на подобии тех, которые затронули самолет главы ЕК -не являются редкостью. Также по его словам, в глушении GPS "нет ничего не обычного", и случившееся - "одно из последствий" военных конфликтов.
"С начала войны против Украины мы стали свидетелями того, что называется электронной войной... Эти помехи не нацелены на конкретный самолет", - резюмировал болгарский премьер.
Что предшествовало
Напомним, 1 сентября стало известно, что 31 августа самолет главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен экстренно совершил посадку в Болгарии. Это произошло примерно после обеда.
Как писали СМИ, пилоты остались без навигации из-за вероятного вмешательства российских систем, которые глушат GPS. При посадке пилотам пришлось использовать бумажные карты.