Болгария усиливает карантин, закрывают школы и рестораны

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что в стране с пятницы правительство усиливает карантин из-за коронавируса. Новые карантинные ограничения будут действовать до 21 декабря.
Об этом сообщает Reuters.
"Доказано, что лишь одно влияет на COVID-19 - уменьшение социальных контактов или карантин. Чтобы ослабить давление на больницы, которые находятся на грани, мы вводим меры на три недели", - сказал Борисов.
Таким образом, с 27 ноября в Болгарии будут закрыты рестораны, ночные клубы, торговые центры, спортзалы и детские сады. Школы и университеты перейдут на дистанционное обучение. Кроме того, туристические поездки по территории страны и за границей будут запрещены.
Однако небольшие магазины останутся открытыми, а спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. Количество зрителей в театрах будет ограничена 30% от емкости.
Напомним, накануне правительство Болгарии рассматривало вопрос введения в стране жесткого карантина.
Кроме того, ранее в Болгарии из-за пандемии коронавируса ввели обязательное ношение масок на улице.