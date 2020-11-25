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Болгария усиливает карантин, закрывают школы и рестораны

Среда 25 ноября 2020 14:43
Болгария усиливает карантин, закрывают школы и рестораны
Фото: люди в масках (РБК-Украина)
Автор: Андрей Козловский

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что в стране с пятницы правительство усиливает карантин из-за коронавируса. Новые карантинные ограничения будут действовать до 21 декабря.

Об этом сообщает Reuters.

"Доказано, что лишь одно влияет на COVID-19 - уменьшение социальных контактов или карантин. Чтобы ослабить давление на больницы, которые находятся на грани, мы вводим меры на три недели", - сказал Борисов.

Таким образом, с 27 ноября в Болгарии будут закрыты рестораны, ночные клубы, торговые центры, спортзалы и детские сады. Школы и университеты перейдут на дистанционное обучение. Кроме того, туристические поездки по территории страны и за границей будут запрещены.

Однако небольшие магазины останутся открытыми, а спортивные мероприятия будут проходить без зрителей. Количество зрителей в театрах будет ограничена 30% от емкости.

Напомним, накануне правительство Болгарии рассматривало вопрос введения в стране жесткого карантина.

Кроме того, ранее в Болгарии из-за пандемии коронавируса ввели обязательное ношение масок на улице.

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