Болгарія посилює карантин, закривають школи та ресторани

Фото: люди в масках (РБК-Україна)

Прем’єр-міністр Болгарії Бойко Борисов заявив, що в країні з п’ятниці уряд посилює карантин через коронавірус. Нові карантинні обмеження будуть діяти до 21 грудня.

Про це повідомляє Reuters.

"Доведено, що лише одне впливає на COVID-19 - зменшення соціальних контактів або карантин. Щоб послабити тиск на лікарні, які перебувають на межі, ми впроваджуємо заходи на три тижні", - сказав Борисов.

Таким чином, з 27 листопада в Болгарії будуть закриті ресторани, нічні клуби, торгові центри, спортзали та дитячі садки. Школи та університети перейдуть на дистанційне навчання. Крім того, туристичні поїздки по території країни та за кордон будуть заборонені.

Натомість невеликі магазини залишаться відкритими, а спортивні заходи проходитимуть без глядачів. Кількість глядачів в театрах буде обмежена 30% від місткості.

Нагадаємо, напередодні уряд Болгарії розглядав питання введення в країні жорсткого карантину.

Крім того, раніше у Болгарії через пандемію коронавірусу запровадили обов'язкове носіння масок на вулиці.