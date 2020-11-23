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Болгария завтра рассмотрит введение локдауна

София, Понедельник 23 ноября 2020 20:31
Болгария завтра рассмотрит введение локдауна
Фото: человек в медицинской маске (freepik.com)
Автор: Дмитрий Левицкий

Правительство Болгарии завтра рассмотрит вопрос введения в стране жесткого карантина, так называемого локдауна. Ограничения вводят, чтобы остановить распространение коронавируса.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Болгарское правительство планирует закрыть детские сады и ясли, а школы и университеты перевести на онлайн-обучение. В стране хотят запретить спортивные и культурные мероприятия, закрыть рестораны, кафе и бары, а также все магазины, кроме продуктовых и аптек.

Кроме того, правительство планирует запретить любые туристические поездки как в пределах страны, так и за границу. Ограничения, как планируется, вступят в силу уже 27 ноября.

В Болгарии растет заболеваемость коронавирусом. За последнюю неделю в стране с семимиллионным населением зафиксировали 23 569 случаев COVID-19. Около 6350 больных находятся в больницах, что на тысячу больше, чем на прошлой неделе.

"Какая бы подготовка не была, ни одна система здравоохранения не выдержит такого давления. Мы не можем позволить себе потерять жизнь молодых людей, стариков, врачей и учителей", - подчеркнул министр здравоохранения Болгарии Костадин Ангелов.

Напомним, в Черногории сегодня ужесточили комендантский час, введенный из-за пандемии коронавируса. Жителям страны будет запрещено выходить из дома в период с 19:00 до 5:00.

Кроме того, в Германии заявили о намерениях продлить общенациональный локдаун в декабре.

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