Болгария упростила въезд для украинцев

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Для въезда в страну необходимо наличие отрицательного теста на коронавирус

Правительство Болгарии упростило въезд для граждан некоторых стран при условии, что туристы будут иметь отрицательный тест на COVID-19. В частности новые правила от Министерства здравоохранения Болгарии касаются и украинцев.

Об этом сообщает Reuters.

Так, туристы из Украины смогут въезжать в Болгарию с 30 июля при наличии отрицательного теста на коронавирус, сделанный за 72 часа до прибытия.

С 28 июля Болгария будет принимать граждан балканских стран, а также Молдовы, Израиля и Кувейта при тех же условиях.

Болгария стремится восстановить свои черноморские курорты, на которые в этом году не смогли прибыть иностранцы в результате пандемии.

Напомним, для украинцев открылись для въезда 39 стран.

Кроме того, для возвращающихся из Украины Литва отменила самоизоляцию.