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Украинцам открыли границы еще 13 стран

Киев, Вторник 21 июля 2020 09:45
Украинцам открыли границы еще 13 стран
Фото: люди в аэропорту (pixabay)
Автор: Марианна Присяжнюк

За неделю добавились, в частности, Болгария, Мальдивы, ОАЭ

Для украинцев открылись для въезда еще 13 стран. По состоянию на сейчас таких стран уже 39.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время брифинга.

Он пояснил, что за неделю добавились, в частности, Болгария, Мальдивы, ОАЭ.

"Не в каждом случае речь идет о совершенно свободном въезде, надо руководствоваться решениями власти, поэтому я прошу перед въездом проверять информацию", - сказал Кулеба.

Напомним, для возвращающихся из Украины Литва отменила самоизоляцию.

Кроме того, правительство Польши передумало отменять обязательную двухнедельную самоизоляцию для авиапассажиров из Украины, и украинцам придется снова отбывать карантин, который отменили 1 июля.

Отметим, Европейский союз обновил так называемый "зеленый список" стран, граждане которых смогут свободно попасть на территорию стран-участниц ЕС.

Однако, Болгария разрешила украинцам въезд без обсервации и тестов на COVID-19.

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