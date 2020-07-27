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Болгарія спростила в'їзд для українців

Понеділок 27 липня 2020 21:59
Болгарія спростила в'їзд для українців
Фото: пляж (pixabay.com)
Автор: Лера Полищук

Для в'їзду в країну необхідна наявність негативного тесту на коронавірус

Уряд Болгарії спростила в'їзд для громадян деяких країн за умови, що туристи будуть мати негативний тест на COVID-19. Зокрема нові правила від Міністерства охорони здоров'я Болгарії стосуються й українців.

Про це повідомляє Reuters.

Так, туристи з України зможуть в'їжджати до Болгарії з 30 липня при наявності негативного тесту на коронавірус, зроблений за 72 години до прибуття.

З 28 липня Болгарія буде приймати громадян балканських країн, а також Молдови, Ізраїлю та Кувейту при тих же умовах.

Болгарія прагне відновити свої чорноморські курорти, на які в цьому році не змогли прибути іноземці в результаті пандемії.

Нагадаємо, для українців відкрилися для в'їзду 39 країн.

Крім того, для повернення з України Литва скасувала самоізоляцію.

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